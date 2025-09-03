https://news.day.az/azerinews/1778054.html Sabah Bakının bu ərazisində qaz olmayacaq Nərimanov rayonu, H.Əliyev prospekti ilə Ə.Əliyev küçəsinin kəsişməsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar 04.09.2025-ci il tarixdə saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatı dayandırılacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" məlumat yayıb.
