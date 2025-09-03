Осушение и обмеление: как Каспий и дефицит воды рушат стабильность Кавказа

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья об обмелении Каспийского моря.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Мы больше не можем успокаивать себя иллюзией, что происходящее вокруг - всего лишь череда случайных погодных катаклизмов или временных природных сбоев. Перед нашими глазами вырисовывается не хаотичный набор аномалий, а новая архитектура мира, где уязвимость становится системной нормой, а риски - повседневной реальностью. Это не прогноз на отдаленные десятилетия и не гипотеза футурологов. Это настоящее, разворачивающееся в режиме прямого эфира, требующее холодного взгляда, беспощадной логики и немедленных решений. Мы стоим на пороге эпохи, в которой от скорости реакции и точности анализа зависит не только устойчивость общества, но и сама возможность будущего.

... Каспий - крупнейший на Земле замкнутый водоем - исторически являлся примером уязвимости замкнутых экосистем к климатическим и антропогенным воздействиям. Его уровень всегда был изменчив, однако текущая тенденция вызывает обоснованную тревогу у научного сообщества.

Согласно многолетним наблюдениям, с конца 1990-х годов уровень моря демонстрирует устойчивую отрицательную динамику. По данным гравиметрических измерений спутников миссии GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) и их преемников, совокупная потеря водной массы Каспийского моря является одной из самых значительных на планете среди крупных водоемов. За последние два десятилетия уровень моря снизился более чем на полтора метра. Прогнозы, опубликованные в авторитетном журнале "Communications Earth & Environment" в 2020 году, основанные на моделировании климатических сценариев, предполагают дальнейшее падение уровня на 9-18 метров к концу XXI века при наиболее реалистичных сценариях выбросов парниковых газов.

Эксперты Геологической службы США и Потсдамского института исследований воздействия климата однозначно связывают это с двумя ключевыми факторами:

Повышение испарения вследствие роста температуры поверхности моря. Регион Каспия нагревается значительно быстрее среднемировых темпов. Снижение водного стока основных питающих рек, прежде всего Волги, которая обеспечивает до 80% притока пресной воды. Бассейн Волги испытывает на себе совокупное влияние изменения режима осадков и увеличения забора воды на хозяйственные нужды.

Экономические и экологические последствия обмеления носят системный характер:

Транспортная логистика. Глубина в акваториях морских портов (Актау, Баку, Туркменбаши, Махачкала) критически снижается. Как отмечают в своих отчетах аналитики Международной ассоциации портов и гаваней (IAPH), это приводит к необходимости проведения дорогостоящих дноуглубительных работ, введению ограничений на осадку судов и, как следствие, к резкому росту логистических издержек. Под угрозой оказывается экономическая целесообразность ключевых транспортных коридоров.

Нефтегазовый сектор. Инфраструктура нефте- и газодобычи на шельфе (буровые платформы, подводные трубопроводы) проектировалась с учетом определенных глубинных и береговых условий. Их изменение требует многомиллиардных инвестиций в модернизацию и защиту от обнажения и повреждения.

Биоразнообразие. Деградация уникальных экосистем, таких как мелководный Северный Каспий, нерестилища осетровых, места нагула и миграции птиц, приобретает необратимый характер. Повышение солености ведет к смене видового состава и сокращению кормовой базы. По данным WWF, Каспийский регион уже входит в число глобальных "точек перелома" биоразнообразия.

Южный Кавказ: нарастающий дефицит в системе водного стресса

Параллельно с кризисом Каспия разворачивается не менее серьезная драма на Южном Кавказе, где проблема водообеспечения трансформируется из сельскохозяйственной в вопрос национальной безопасности.

Регион крайне зависим от трансграничных речных систем (Кура-Аракс, Самур) и от запасов пресной воды в горных ледниках. И те, и другие находятся под ударом.

1. Таяние ледников Большого Кавказа. Данные мониторинга, проводимого Институтом географии РАН и его партнерами в регионе, неутешительны. Площадь оледенения Большого Кавказа сократилась более чем на 30% с середины XX века, а объем льда - еще значительнее. Процесс таяния ускорился в последние два десятилетия. Утверждение о потере около 7% мировых ледников за 20 лет, хотя и является усредненной оценкой, вполне соответствует региональным трендам. Ледники Кавказа тают еще быстрее среднемировых показателей.

Это имеет прямое последствие для водного баланса: ледники выступают естественными водохранилищами, регулирующими сток рек в засушливые летние месяцы. Их исчезновение приведет к переходу от режима стабильного питания рек к резким, паводковым сбросам весной и острой нехватке воды летом и осенью, в период максимальной потребности в орошении.

2. Демографический пресс и неэффективное использование. Население Южного Кавказа, несмотря на миграционные оттоки, продолжает концентрироваться в городах, создавая нагрузку на централизованные системы водоснабжения. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), страны региона (Азербайджан, Армения, Грузия) входят в категорию стран со "стабильным водным дефицитом" или на его грани.

Главным потребителем воды (до 70-75% от общего объема) остается сельское хозяйство, где повсеместно доминируют устаревшие, расточительные методы полива, в основном бороздовый и поверхностный полив. Коэффициент полезного использования водных ресурсов в аграрном секторе редко превышает 40-50%. Это означает, что большая часть забираемой воды безвозвратно теряется.

3. Трансграничный аспект. Практически все крупные речные артерии региона являются трансграничными. Это создает почву для потенциальных конфликтов, особенно в условиях нарастающего дефицита. Вопросы распределения водных ресурсов рек Куры, Аракса, Самура требуют сложных дипломатических решений и механизмов совместного управления, которые зачастую отсутствуют или не работают в полную силу.

Почему действовать надо сейчас (две цифры и один принцип)

Во-первых, зависимость Азербайджана от трансграничных стоков действительно запредельна. По официальным оценкам, 67-70% речных ресурсов формируются за пределами страны - в основном в бассейнах Куры и Араза. Причем сама Кура покрывает около 80% территории и обеспечивает свыше 70% питьевой воды, то есть критически влияет на городской водозабор, промышленность и санитарную безопасность. Это не просто гидрология - это фрагильность государственного базиса, потому что управление источниками находится в других юрисдикциях, а экзогенные засухи и режим работы водохранилищ вверх по течению напрямую отражаются на нашем кране. В сухие годы общий объем поверхностных вод падает с ~27 до 20-21 км³, а на границе по Куре и Аразу фиксируются превышения по ряду загрязнителей (масла, фенолы, медь и др.) над национальными ПДК.

Во-вторых, "аккумулятор лета" - ледники Большого Кавказа - ускоренно сдувается. За 2000-2020 годы площадь ледников Greater Caucasus уменьшилась на 23,2% (минус ~321 км²), со средним темпом −1,16% в год и особенно быстрым таянием в восточном секторе. Это не абстракция: именно летняя подпитка стока из фирна и фирновых ледников сглаживала межень. Ее потеря означает более резкие пики весной и более глубокие провалы в июле-сентябре - то есть растущие риски для питьевой воды, энерговодоснабжения и ирригации в пик жары.

И наконец, каспийский фактор. Климатические сценарии для уровня Каспия к концу века сходятся в одном - падение почти неизбежно. Консервативные оценки для траекторий среднего и высокого форсинга дают просадку порядка 8-14 м (интермодельно от 2 до 21 м), а в неблагоприятных сценариях CMIP6 - локально до 20-30 м. Причем, если добавить антропогенные изъятия воды и переотбор в бассейне, отдельные исследования дают дополнительно до ~7 м. На коротком отрезке уже наблюдалась отрицательная динамика: в 1996-2021 гг. спутниковая альтиметрия фиксировала суммарное снижение примерно на 1,5 м, с ускорением после 2006 года. Для северного мелководного шельфа это означает оголение акваторий, удар по нерестилищам и судоходным картам; для всей экосистемы - давление на биоразнообразие, включая почти 90% мировой популяции осетровых, сосредоточенной в Каспии; для экономик - постоянную перепланировку портовой и прибрежной инфраструктуры, дноуглубления, переносы точек швартовки, переукладку коммуникаций и рост аварийных рисков в нефтесервисе.

Отсюда следует важный вывод: ориентир - не "остановить неизбежное", а управлять им. Как сказал Генсек ООН, "Вода - это жизненная кровь человечества". Но "кровь" нужно распределять инструментально - датчиками, экономикой и договорами.

Что именно делать уже сейчас

Учет и сенсорика "от источника до крана".

- Полный переход на измерение, а не норматив: массовая установка счетчиков и расходомеров на магистралях, распределительных узлах, фермерских отводах и в домохозяйствах; телеметрия и SCADA по основным каналам и сетям. В национальных оценках прямо указывается на отсутствие повсеместного учета в агросекторе - это нужно исправлять в первую очередь.

- Единый диспетчерский центр бассейна Куры-Араза с живой картой дебитов, температур, потерь и качества воды на ключевых створах и водозаборах. Экономика воды вместо "плана воды".

- Тарифы и контракты, которые привязывают оплату к фактическим кубометрам, а не к гектару; штрафы за сверхнормативные потери и стимулы к модернизации внутригосподарственных сетей.

- Переориентация бюджетных субсидий с "распаханного" на "сэкономленное": каждые сокращенные 1-2% технических потерь в питьевом водоснабжении и оросительных сетях эквивалентны милионам кубов "новой воды" без единого водохранилища. Инженерия "мелких решений".

- Реабилитация утечек и перегородок в каналах, малые подпорные сооружения и сезонные накопители в предгорьях, локальная модернизация насосных станций (VFD, ночные графики, энергосбережение), капельная и дождевальная техника на наиболее дефицитных массивах.

- Для Абшерона - технологическая страховка: опреснение как пиковая или резервная мощность (а не "база"), плюс диверсификация забора между Кура-Аразом, Самуром и подземными водами - с жестким мониторингом минерализации и ПДК. Договоры и прозрачность с соседями.

- Многосторонние протоколы по "засушливым годам": заранее прописанные триггеры сокращений и приоритеты (питьевая вода, санитарные попуски, ирригация), плюс обязательный обмен данными о притоках, сбросах, запуске ГЭС и ремонтах плотин.

- Совместная картография загрязнений на трансграничных участках Куры и Араза - с ежегодным публичным отчетом и планами по очистке, чтобы переломить тренд превышений на входе в страну. Каспий: адаптация "на опережение".

- Проектирование портов, набережных и нефтесервиса по сценариям −8/−14/−20 м с гибкими глубинами, запасом по длине причалов, переносимыми точками приема, модульными трубопроводными вставками и резервными картами фарватеров.

- Экологические буферы для нерестилищ и маршрутов миграции осетровых, усиление контроля за браконьерством и промышленным изъятием на фоне оголения шельфов.

Системный риск водной безопасности Азербайджана - это конструктор из трех деталей: внешняя зависимость (Кура-Араз), ослабление "снежно-ледового аккумулятора" и долговременная усадка Каспия. Каждая из них подтверждена измерениями и моделями; вместе они требуют иной логики управления - измерять все, терять мало, договариваться заранее и строить инфраструктуру "под худший год", а не под средний.

Технологический прорыв в водопользовании: "литр - в урожай, а не в почвенный дренаж"

Что даёт эффект сразу:

Капельное и микрополив. Типичные коэффициенты эффективности на поле: 90% для капельного против 50-60% для поверхностного. Перевод: меньше потерь на испарение/фильтрацию, ровнее питание растений, выше урожай на кубометр.

Типичные коэффициенты эффективности на поле: 90% для капельного против 50-60% для поверхностного. Перевод: меньше потерь на испарение/фильтрацию, ровнее питание растений, выше урожай на кубометр. Сенсоры и точное орошение. Грамотная автоматизация удерживает фактическую эффективность капельных систем в диапазоне 70-95% (ключевое - управление, а не только "железо").

Грамотная автоматизация удерживает фактическую эффективность капельных систем в диапазоне 70-95% (ключевое - управление, а не только "железо"). Смена культур и агропрактик. Сдвиг в сторону менее влаголюбивых культур, мульчирование, минимальная обработка почвы - прямое снижение водного следа при близкой маржинальности.

Сдвиг в сторону менее влаголюбивых культур, мульчирование, минимальная обработка почвы - прямое снижение водного следа при близкой маржинальности. Экономика на примере. Марокканская программа модернизации орошения (субсидированный переход на каплю + управляемые сервисы) дала рост продуктивности и воды-на-выход у тысяч фермеров; эффект масштаба сделал "каплю" нормой для высокодоходных культур.

Важная оговорка - "парадокс эффективности". Если лимит воды не жёсткий, фермер, получив каплю, часто уходит в более водоёмкие/доходные культуры и... общий забор растёт. Значит, технику надо "сшивать" с лимитами по объёму и ценовыми сигналами, иначе экономия на поле превращается в перерасход на бассейне.

Инфраструктура: "латать ведро" прежде чем наливать

Потери в сетях - самый дешёвый кубометр. Средний мировой уровень потерь - около 30% объёма, а физические утечки - десятки миллиардов кубометров в год. Там, где страны доводили показатель до однозначных значений, эффект по воде и финансам измеряется годами.

Что делать:

активный контроль утечек и DMA-секции, замена узлов и арматуры, приборизация, ночное давление, и лишь затем - капитальная перекладка;

реконструкция каналов: "дырявость" может доходить до 40-60%, выстилка бетоном/ПВХ и перевод на закрытые сети резко снижают потери;

очистка и повторное использование: Израиль возвращает в сельское хозяйство свыше 85% очищенных стоков;

опреснение - страховочный источник для прибрежных агломераций, особенно при дешёвой "зелёной" электроэнергии.

Образование и просвещение: поведение реально экономит воду

"Мягкие" меры важны: в Калифорнии города за 2015-2016 гг. снизили потребление более чем на 25%.

Для региона:

включить основы водосбережения и климат-адаптации в школьные и вузовские курсы;

сделать "эко-нормы" частью стандартов ЖКХ и агросектора;

массовые кампании для домохозяйств с простыми "правилами кубометра".

Мониторинг и прогнозирование: мерить - значит управлять

Что нужно: плотная гидрология по бассейнам Куры-Араза, гляциология в узловых узлах Кавказа, совместимые форматы данных, спутниковые сервисы.

Почему это критично:

2023 год стал самым "сухим" для рек за 33 года;

тренд аномально низких стоков держится пятый год подряд;

спутники впервые позволяют считать дефицит грунтовых вод.

Инструменты: совместимые модели бассейна на горизонты 10/20/50 лет, публичные дашборды притоков, сценарии для судоходства на фоне падения уровня Каспия.

Трансграничное управление: от политики - к инженерии и балансу

Бассейн Куры-Араза не знает границ, значит - устойчивость возможна только в связке "данные-договор-дисциплина". Азербайджан - Сторона Водной конвенции ЕЭК ООН. Армения и Грузия формально нет - это вектор для институционального сближения.

Практический пакет:

единый водный баланс и совместные лимиты;

совместные инвестиции в каналы, мониторинг, повторное использование, "сухие" порты;

координация пяти прикаспийских стран по навигационным глубинам и дноуглублению.

Что это даст экономике

Сельское хозяйство. Переход 25-30% поливных площадей на каплю и закрытые сети даёт двузначную экономию воды при росте выручки на гектар. Но эффект нужно фиксировать лимитами.

Переход 25-30% поливных площадей на каплю и закрытые сети даёт двузначную экономию воды при росте выручки на гектар. Но эффект нужно фиксировать лимитами. Города. Снижение потерь даже на 10 п.п. - это "виртуальное водохранилище" без плотин.

Снижение потерь даже на 10 п.п. - это "виртуальное водохранилище" без плотин. Индустрия и порты. Сценарии по уровню Каспия до 2050/2100 - это база для инвестиционных решений по фарватерам, причалам, дноуглублению и логистике.

... Водный кризис в регионе - "тихий", но он уже меняет карту экономики. Ответ прост в формуле и сложен в реализации: технологии + инфраструктура + поведение + измерения + договорённости. Действовать надо на всех пяти уровнях сразу - с жёсткими KPI: литры на урожай, проценты потерь, доля повторного использования, точность прогнозов стока, соблюдение лимитов. Тогда "неизбежное" перестанет быть хаосом и станет управляемым риском.