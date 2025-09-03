1 сентября 2025 года в Баку состоялась церемония открытия мирового финала 49-го Международного межуниверситетского конкурса по программированию (ICPC), одного из самых престижных соревнований в области программирования в мире. Мероприятие, проходящее в Центре Гейдара Алиева, стало историческим, ведь мировой финал впервые проводится в нашей стране.

Стоит отметить, что мировой финал ICPC организован при партнерстве Центрального банка, организации Фонда ICPC и Университета ADA, при совместном сотрудничестве Агентства инноваций и цифрового развития и сообщества ICPC Азербайджан, а также при поддержке PAŞA Holding. Kapital Bank, являющийся частью PAŞA Holding, активно участвует в этом важном глобальном проекте.

На церемонии открытия президент Фонда ICPC Уильям Б. Пучер сообщил, что в этом году в соревновании приняли участие 63 294 студента, 10 573 тренера и помощника тренеров. Они представляли 3 307 университетов и 93 компании, участвуя в отборочных этапах. В результате в финал, который проходит в Баку, вышли 148 команд из лучших студентов-программистов мира.

В своем выступлении председатель Центрального банка Талех Казымов назвал проведение этого престижного конкурса в Баку показателем технологического прогресса Азербайджана и примером открытости международному сотрудничеству. Он подчеркнул, что этот опыт окажет важное влияние на формирование технологического будущего страны и решение сложных задач в финансовом секторе.

Открытие, в котором приняли участие представители Kapital Bank, является наглядным примером внимания банка к развитию молодежи, а также к международному сотрудничеству в сфере инноваций и технологий. Кроме того, на стенде PASHA Holding представители Kapital Bank подробно информируют молодежь о карьерных возможностях в банковской сфере, перспективах профессионального роста, инновационных продуктах и реализуемых проектах. В ходе мероприятия посетителям даются ответы на все их вопросы, проходят интерактивные беседы по темам, вызывающим наибольший интерес.

В рамках проекта, который продолжается в течение пяти дней, участники имеют возможность посетить выставку в Бакинском Конгресс-центре, где представлены стенды различных международных компаний. Среди участников - мировые лидеры в области технологий, такие как OpenAI, JetBrains, Huawei и Google, демонстрирующие свои решения и опыт.

