Будьте готовы к новому сезону вместе с Банком Республика!

Выгодное предложение наличного кредита от "Банк Республика" к новому сезону.

Летние каникулы подошли к концу, и настало время для новых планов, целей и начинаний. Будь то возвращение к работе или подготовка детей к школе - для покрытия всех этих расходов "Банк Республика" предлагает своим клиентам выгодные условия по наличным кредитам:

Годовая процентная ставка - от 10%,

Максимальная сумма - до 50 000 AZN,

Срок - до 60 месяцев.

"Банк Республика" обеспечивает упрощённый процесс подачи заявки и оперативное оформление, чтобы помочь клиентам удовлетворять повседневные потребности, реализовывать личные планы и чувствовать финансовый комфорт.

Ещё одним преимуществом оформления кредита в "Банк Республика" является то, что сумма кредита переводится на карту, а сама карта доставляется напрямую по указанному адресу.

Кредит могут легко заказать представители любых профессий - обратившись в филиалы банка или оформив онлайн-заявку на официальном сайте.

Для получения дополнительной информации:

Веб-сайт: www.bankrespublika.az

Социальные сети: Facebook | Instagram | LinkedIn |Telegram

Центр поддержки клиентов: 144