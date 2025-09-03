Будьте готовы к новому сезону вместе с Банком Республика!
Выгодное предложение наличного кредита от "Банк Республика" к новому сезону.
Летние каникулы подошли к концу, и настало время для новых планов, целей и начинаний. Будь то возвращение к работе или подготовка детей к школе - для покрытия всех этих расходов "Банк Республика" предлагает своим клиентам выгодные условия по наличным кредитам:
- Годовая процентная ставка - от 10%,
- Максимальная сумма - до 50 000 AZN,
- Срок - до 60 месяцев.
"Банк Республика" обеспечивает упрощённый процесс подачи заявки и оперативное оформление, чтобы помочь клиентам удовлетворять повседневные потребности, реализовывать личные планы и чувствовать финансовый комфорт.
Ещё одним преимуществом оформления кредита в "Банк Республика" является то, что сумма кредита переводится на карту, а сама карта доставляется напрямую по указанному адресу.
Кредит могут легко заказать представители любых профессий - обратившись в филиалы банка или оформив онлайн-заявку на официальном сайте.
Для получения дополнительной информации:
Веб-сайт: www.bankrespublika.az
Социальные сети: Facebook | Instagram | LinkedIn |Telegram
Центр поддержки клиентов: 144
