Популярность Windows 11 рухнула

Доля Windows 11 на мировом рынке в августе неожиданно рухнула. Об этом говорится в исследовании агентства Statcounter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным отчета, в августе актуальная операционная система (ОС) Microsoft имеет долю 49,08 процента, тогда как в июле - 53,51 процент. Для сравнения: доля устаревшей Windows 10 за месяц выросла - с 42,88 до 45,53 процента. Причины падения популярности Windows 11 не раскрываются.

Windows 11 впервые стала востребованнее предшественницы как раз в июле. Начиная с августа 2024 года доля Windows 10 постепенно снижалась - за год она упала с 64 почти до 40 процентов. В октябре 2025 года ОС перестанет получать поддержку Microsoft и бесплатные обновления.

В России Windows 10 остается самой популярной с огромным отрывом ОС от Microsoft. По данным Statcounter, ее доля с июля по август 2025-го снизилась с 73,91 до 72,06 процента. Доля Windows 11 за тот же период увеличилась с 20,17 до 21,87 процента.

"Стоит отметить, что данные Statcounter не могут быть абсолютно точными, и только Microsoft с ее обширной телеметрией может предоставить актуальную информацию о количестве пользователей Windows 11 и Windows 10", - заметили журналисты издания Neowin. Однако Microsoft не делится такими подробными отчетами.