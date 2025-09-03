https://news.day.az/officialchronicle/1778067.html Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Китай - ФОТО 3 сентября завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Пекинском международном аэропорту в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
3 сентября завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Пекинском международном аэропорту в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву провожали официальные лица.
