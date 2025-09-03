Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Китай

3 сентября завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Пекинском международном аэропорту в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву провожали официальные лица.