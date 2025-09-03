https://news.day.az/world/1778074.html В Панамском канале построят газопровод Власти Панамы начали разработки газопровода в Панамском канале. Об этом президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил во время визита в Японию, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Новый СПГ-газопровод станет частью так называемого энергетического коридора Панамского канала.
