В Панамском канале построят газопровод

Власти Панамы начали разработки газопровода в Панамском канале. Об этом президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил во время визита в Японию, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый СПГ-газопровод станет частью так называемого энергетического коридора Панамского канала. Целью проекта названо укрепление конкурентоспособности Панамы на мировом энергетическом рынке.