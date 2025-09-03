Тупой и еще тупее

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Мы и не думали никого оскорбить таким заголовком. Мы просто констатируем факт. На российских телеканалах выпускают к микрофону словно специально такие... лица, которые надо бы прятать от камеры, чтобы не позорили державу. И не думайте, что главные проблемы сосредоточены на центральных каналах. Периферийные каналы - это вообще большая всероссийская драма. Кто попало берется отвечать Баку и получается то, что получается.

Российские пропагандисты никак не могут успокоиться и переварить правду о событиях 1920 года. В принципе, удивляться нечему, если учесть, в каком виде преподается в российских школах история. Ну да ладно, не будем углубляться в чужой монастырь, решайте свои проблемы сами. Но сделайте хотя бы одно доброе дело - не выпускайте в эфир кого попало. Например, на днях выпустили на севастопольский телеканал человека с явными проблемами с образованием и совестью, еле связывающего слова в предложения и захлебывающегося эмоциями. Какой, однако, непрофессионализм. Он разве что не визжал, рассказывая своим зрителям историю Азербайджана в вольной интерпретации.

У российской шовинистической пропаганды нет никаких козырей против Азербайджана, и им приходится раз за разом пытаться использовать замусоленную и уже выброшенную из игры карту армянского фактора, думая, что поставят этим в тупик. Ведущий севастопольского телеканала очень эмоционально поведал, что вот в Азербайджане СССР не любят, а ведь именно СССР "передал" Карабах азербайджанцам, а протесты армян потом долгие годы подавлялись...

От крымского канала ничего другого ждать не стоило, конечно. Сепаратист сепаратиста узнает издалека. Но даже в Ереване, затевая кровавый конфликт, прекрасно знали, что Карабах был не "передан", а оставлен в составе Азербайджана, и Армения не имеет и никогда не имела на эти земли никакого права. Болтовня российского телеканала рассчитана на полное незнание аудиторией реальной истории СССР. Не будем распространяться долго, просто приведем документ, регулярно портящий пищеварение сепаратистам.

Мы могли бы и не реагировать на болтовню какого-то крымского телеканала, если бы эту болтовню с радостью не постили армянские реваншистские и сепаратистские каналы. Наш ответ не для ведущего, которому уже ничто не поможет, а для аудитории, которую российская и армянская пропаганда явно держит за дураков.

И, кстати, если севастопольскому журналисту захотелось блеснуть познаниями в истории, пусть расскажет своим зрителям подлинную историю Крыма. Обещаем - будет страшно интересно.