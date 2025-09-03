https://news.day.az/sport/1778064.html "Нефтчи" обжалует решение дисциплинарного комитета АФФА Футбольный клуб "Нефтчи" выразил недовольство решением, принятым на заседании Дисциплинарного комитета AФФА.
Футбольный клуб "Нефтчи" выразил недовольство решением, принятым на заседании Дисциплинарного комитета AФФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соответствии с вердиктом, полузащитник команды Игор Рибейро, получивший прямую красную карточку на 55-й минуте матча 3-го тура Премьер-лиги против "Tуран Товуз", был дисквалифицирован на три игры. Кроме того, клуб оштрафован на 3000 манатов.
В заявлении клуба отмечается, что это наказание считается слишком суровым, поэтому "Нефтчи" направил апелляцию в Апелляционный арбитражный трибунал.
