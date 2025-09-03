"Нефтчи" обжалует решение дисциплинарного комитета АФФА

Футбольный клуб "Нефтчи" выразил недовольство решением, принятым на заседании Дисциплинарного комитета AФФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соответствии с вердиктом, полузащитник команды Игор Рибейро, получивший прямую красную карточку на 55-й минуте матча 3-го тура Премьер-лиги против "Tуран Товуз", был дисквалифицирован на три игры. Кроме того, клуб оштрафован на 3000 манатов.

В заявлении клуба отмечается, что это наказание считается слишком суровым, поэтому "Нефтчи" направил апелляцию в Апелляционный арбитражный трибунал.