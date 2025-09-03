https://news.day.az/sport/1778065.html

Футболист сборной Азербайджана договорился с “Сумгайытом”

"Сумгайыт" усилил свой состав еще одним игроком. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport1.az, клуб осуществил трансфер Ходжата Хагверди. Член национальной сборной уже тренируется с командой. Клуб объявит о переходе 32-летнего защитника в ближайшее время. Отметим, что последним клубом, где выступал Ходжат Хагверди, был "Нефтчи".