Футболист сборной Азербайджана договорился с “Сумгайытом”

"Сумгайыт" усилил свой состав еще одним игроком.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport1.az, клуб осуществил трансфер Ходжата Хагверди.

Член национальной сборной уже тренируется с командой.

Клуб объявит о переходе 32-летнего защитника в ближайшее время.

Отметим, что последним клубом, где выступал Ходжат Хагверди, был "Нефтчи".