iPhone 16 Pro Max не попал в топ-5 мощных гаджетов Apple

Разработчики бенчмарка AnTuTu представили августовский рейтинг производительности устройств на iOS и iPadOS, в котором iPhone занял последние места, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первое место занял 11-дюймовый iPad Pro с чипом Apple M4, набравший в среднем 2,93 млн баллов. Второе и третье места поделили 13-дюймовые iPad Pro M4 (2,91 млн) и iPad Air M3 (2,39 млн).

В первую десятку также вошли 11-дюймовый iPad Air M3 (2,24 млн), 12,9-дюймовый iPad Pro M2 (2,22 млн), 11-дюймовый iPad Pro M2 (2,16 млн) и 13-дюймовый iPad Air M2 (2,15 млн), 11-дюймовый iPad Air M2 (2,02 млн).

Замыкают рейтинг iPhone 16 Pro Max (1,96 млн) и iPhone 16 Pro (1,95 млн), оснащенные флагманским чипом Apple A18 Pro.

iPhone 16 Plus и базовый iPhone 16 с чипами Apple A18 оказались вне рейтинга. Эти модели в среднем набирают 1,83 и 1,79 млн баллов соответственно. Следующий смартфон в таблице AnTuTu - iPhone 15 Pro, занявший уже 16-ю строчку.

В AnTuTu подчеркнули, что рейтинг основан на средних результатах тестирования устройств Apple в одноименном бенчмарке за прошедший месяц на территории Китая.