В Баку на дороге сгорел Mercedes

На дороге Балаханы-Бинагади сгорел автомобиль

Как сообщает Day.Az, загорелся автомобиль марки Mercedes C-класса.

Кадры происшествия опубликованы в Телеграм.

