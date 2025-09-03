https://news.day.az/society/1778003.html В Баку на дороге сгорел Mercedes - ВИДЕО На дороге Балаханы-Бинагади сгорел автомобиль Как сообщает Day.Az, загорелся автомобиль марки Mercedes C-класса. Кадры происшествия опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
