Рейтинг Макрона упал до рекордного минимума

Президент Франции Эмманюэль Макрон столкнулся с рекордным падением рейтинга за все время своего пребывания у власти. Согласно исследованию социологической службы Verian, опубликованному журналом Le Figaro Magazine, лишь 15% французов одобряют деятельность главы государства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уровень недоверия Макрону достиг 80%, что стало худшим показателем с момента его избрания в 2017 году. Нынешние значения даже ниже, чем в период пика кризиса "желтых жилетов" в 2018 году, когда президента поддерживали 20% граждан.

Рейтинг премьер-министра Франсуа Байру оказался еще ниже - всего 14% одобрения при 82% негативных оценок. Опрос проводился методом интернет-анкетирования среди 1000 респондентов старше 18 лет.