В Афганистане будут искать сумасшедших

Министерство поощрения добродетели Афганистана будет искать и собирать с улиц сумасшедших и отправлять их на лечение.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал RTA.

"Министерство поощрения добродетели, предотвращения порока и приема жалоб объявило, что, согласно особому распоряжению его превосходительства эмира всех правоверных [Хайбатуллы Ахундзады], оно обязано выявлять и собирать лиц с психическими расстройствами, называемых "безумными", из провинций и столицы и передавать их в ведение Красного Полумесяца для лечения", - говорится в сообщении.

Граждан Афганистана призвали звонить по телефонному номеру 191 и сообщать в управления и комитеты министерства в случае обнаружения таких лиц. При этом сотрудники министерства обязуются "соблюдать честь, человечность и исламские принципы при содержании этих пациентов, избегая любой халатности".