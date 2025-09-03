Последний кябабчик Минской группы

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о закрытии Минской группы ОБСЕ.

Day.Az представляет публикацию:

Обратили внимание, как тихонечко, быстро и незаметно похоронилась Минская группа?

Как все эти шашлычники-сопредседатели, десятилетиями летавшие то в Азербайджан, то в Армению в кябабдировки, даже не пискнули?

Как заткнулись все эти люди, годами кормившиеся от армяно-азербайджанского урегулирования?

Вот, почему нужен и важен мир: меньше нахлебников, больше возможностей.