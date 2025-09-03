https://news.day.az/politics/1777935.html Последний кябабчик Минской группы В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о закрытии Минской группы ОБСЕ. Day.Az представляет публикацию: Обратили внимание, как тихонечко, быстро и незаметно похоронилась Минская группа? Как все эти шашлычники-сопредседатели, десятилетиями летавшие то в Азербайджан, то в Армению в кябабдировки, даже не пискнули?
Последний кябабчик Минской группы
В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о закрытии Минской группы ОБСЕ.
Day.Az представляет публикацию:
Обратили внимание, как тихонечко, быстро и незаметно похоронилась Минская группа?
Как все эти шашлычники-сопредседатели, десятилетиями летавшие то в Азербайджан, то в Армению в кябабдировки, даже не пискнули?
Как заткнулись все эти люди, годами кормившиеся от армяно-азербайджанского урегулирования?
Вот, почему нужен и важен мир: меньше нахлебников, больше возможностей.
