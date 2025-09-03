Почему Индия боится усиления Азербайджана в ШОС?

Азербайджан является партнером по диалогу ШОС, стремящимся к статусу наблюдателя. При этом, его последовательные усилия и статусный рост говорят о стремлении поднять свой уровень участия - в том числе, получить статус наблюдателя. К сожалению, на данном саммите Индия заблокировала заявку Азербайджана из-за его поддержки Пакистана. Но это не помешает нашей стране продолжать играть важную роль на пространстве ШОС.

Об этом сказал в беседе с Day.Az, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Намик Алиев.

"Что показал саммит ШОС с точки зрения места Азербайджана на евразийском пространстве? Прежде всего, это укрепление транспортных и логистических позиций. Азербайджан подчеркнул свою роль ключевого транспортно-логистического хаба Евразии, активизировав реализацию проектов "Средний коридор" (Баку-Тбилиси-Карс) и Север-Юг, увеличив пропускную способность и продвигая цифровизацию маршрутов. Азербайджан играет роль стратегического моста между Востоком и Западом. Благодаря своему географическому положению и транспортным проектам, Азербайджан продолжает позиционироваться как "мост" между Китаем и Европой", - сказал наш собеседник.

Особую роль во взаимодействии Азербайджана с ШОС играют прочные и взаимовыгодные азербайджано-китайские связи, подчеркнул Намик Алиев. Стратегическое партнерство и многосторонняя поддержка определяют эти отношения. Доктор права напомнил, что на прошлогоднем саммите ШОС между Азербайджаном и Китаем было подписано важное соглашение о стратегическом партнерстве, охватывающее политику, экономику, логистику, зеленую энергетику, культурное сотрудничество, ИИ, цифровую трансформацию, особенно в контексте Транскаспийского международного транспортного маршрута.

По словам Намика Алиева, Китай поддерживает углубление отношений с Азербайджаном как с партнером по диалогу в рамках ШОС и постоянно выделяет значимость нашей страны.

Говоря о ставших заметными на саммите ШОС изменениях в отношении к Армении, Намик Алиев заметил, что Никол Пашинян впервые не остался в тени.

"Никол Пашинян отличился активной дипломатией на полях саммита. Он провёл встречи с целым рядом лидеров, включая лидеров Азербайджана и России. Встреча с Президентом Ильхамом Алиевым стала публично заметной и обсуждаемой. В качестве заметной поддержки со стороны внешних игроков можно отметить встречу с Пашиняном на полях саммита Президента Турции Эрдогана, что добавило ему видимости на дипломатическом пространстве.

Наконец, важным фактором явилась стратегическая развязка армяно-азербайджанских переговоров. Встреча Алиева и Пашиняна продолжила процесс, начатый в Вашингтоне, предоставив возможность продемонстрировать дипломатическую активность Армении и ее лидера на международной арене", - сказал Намик Алиев.

Лейла Таривердиева