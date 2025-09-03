Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдают за парадом, посвященном 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне

В эти минуты в столице Китая, Пекине, проходит парад, посвященный 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли на площадь Тяньаньмэнь в Пекине для наблюдения за парадом.

