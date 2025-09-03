Малоизвестную молекулу признали защитником сосудов

Малоизвестная молекула гепараназа 2 (Hpa2) играет ключевую роль в защите эндотелия кровеносных сосудов. К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством президента биологической лаборатории MDI Германа Халлера.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology (ATVB).

Эндотелий представляет собой тонкий слой клеток, который образует границу раздела между циркулирующей кровью или лимфой в сосудах. Этот процесс во многом зависит от специальных молекул - протеогликанов, которые удерживают на поверхности клеток белки-сигналы, в том числе фактор роста сосудов (VEGF). В норме он помогает тканям восстанавливаться, но его избыток делает сосуды слишком "перфорированными". Это приводит к осложнениям при диабете и возрастным болезням глаз, а также может усиливать активность раковых клеток.

Исследователи выяснили, что Hpa2 может блокировать избыточную активность этого фактора. В опытах на рыбках данио-рерио, мышах и клетках человека отсутствие молекулы повышало хрупкость сосудов. Введение искусственного Hpa2, напротив, возвращало сосудам прочность и улучшало их работу.

"Hpa2 открывает новые перспективы для медицины, - отметил ведущий автор исследования Герман Халлер. - В отличие от современных препаратов, которые грубо блокируют факторы роста, эта молекула может мягко восстанавливать баланс без выраженных побочных эффектов".

Отмечается, что ранее функции Hpa2 оставались малоизученными. Однако предыдущие исследования показали, что при раке головы и шеи высокий уровень Hpa2 коррелировал с увеличением продолжительности жизни.