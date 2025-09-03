Турист раскритиковал столицу Таиланда необычным сравнением

Тревел-блогер из Ирландии Тим, побывал в столице Таиланда Бангкоке и описал его фразой "унылое ток-шоу для пьяных пенсионеров из Европы".

Как передает Day.Az, своим мнением он поделился в личном блоге "В погоне за необычным" на платформе "Дзен".

Автор публикации раскритиковал туристов, которые приезжают в этот азиатский город в поисках разврата. "Выглядит это жалко. Толпы мужчин за 50, красные лица от солнца и алкоголя, футболки с дурацкими надписями. Они реально верят, что здесь "сбываются все фантазии", - посетовал Тим.

Кроме того, путешественник отметил, что в Бангкоке запрещенные вещества продают так же легко, "как у нас семечки возле метро".