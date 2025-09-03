Завтра состоится IV Азербайджано-турецкий энергофорум

4 сентября в турецком городе Измир состоится IV Азербайджано-турецкий энергетический форум с участием министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики.

Согласно информации, на форуме ожидаются обсуждения по вопросам углеводородов и нефтехимии, возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, регулирования, горнодобывающей промышленности и другим направлениям, а также подписание протокола.

В рамках форума также запланировано посещение терминала "Алиага" компании SOCAR.

Отметим, что Азербайджано-турецкий энергетический форум был инициирован в рамках совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами для дальнейшего укрепления стратегического энергетического сотрудничества. Первый форум состоялся в Баку 21-22 декабря 2021 года, второй - в Стамбуле 5-6 октября 2022 года, а третий - в Нахчыване 28-29 сентября 2023 года.