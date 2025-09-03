Страны ЕС нарастили мощности по производству боеприпасов в 6 раз

Евросоюз за два года в шесть раз увеличил производство боеприпасов. Об этом сообщила глава Евродипломатии Кая Каллас, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы развиваем наш военный потенциал. Ежегодные мощности Европы по производству боеприпасов в шесть раз превышают те, что были всего два года тому назад", - сказала она.

Каллас добавила, что подобных результатов также следует достигнуть в производстве систем противовоздушной обороны.