В Азербайджане объявлены результаты приёма на вакантные места в вузах

Объявлены результаты приёма на вакантные места в высших учебных заведениях, а также в учреждения среднего специального образования на базе полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), абитуриенты (в том числе суббакалавры) могут узнать результаты конкурса на сайте ГЭЦ, а также с мобильных номеров (Azercell, Bakcell, Nar), отправив "номер дела" или "7-значный код" из электронной заявки на выбор специальности на номер 7727.

Для участия в конкурсе на замещение вакантных мест в высших учебных заведениях и учреждениях среднего специального образования на базе полного (11-летнего) среднего образования выбор специальности сделали 22 237 человек. По итогам конкурса вузы приняли 246 абитуриентов (в том числе 126 суббакалавров), а в учреждения среднего специального образования на базе полного среднего образования были зачислены 15 662 человека.

Согласно результатам приёма студентов в учреждения среднего специального образования на базе полного среднего образования, плановые места заполнились на 98,66%. Всего вакантными остались 212 мест (1,34%).