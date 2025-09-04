В США назвали ожидаемые сроки пребывания миссии астронавтов на Луне

Соединенные Штаты планируют, что отправленные в рамках будущей миссии на Луну астронавты будут находиться там от 8 до 12 дней.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказал американский министр транспорта и исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи, сообщает Fox News.

"Миссия) Artemis III будет, когда мы вернемся на Луну. Мы пробудем там где-то от восьми до двенадцати дней. Самый долгий срок пребывания в прошлом составлял три дня", - уточнил он.

Также Даффи добавил, что Штаты планируют начать отправлять полезные грузы на Луну, чтобы начать строительство своего базового лагеря.

До этого в НАСА сообщили, что намерены осуществить первую за более чем полвека высадку на Луну в рамках миссии Artemis III в 2027 году.