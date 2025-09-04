Подписан крупный контракт в рамках проекта Shah Deniz Compression

Консорциум "Шах Дениз" заключил контракт на $321 млн с Azfen на изготовление надводной части платформы проекта SDC, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на bp.

Как сообщается, данный этап следует за принятием окончательного инвестиционного решения по проекту SDC в июне 2025 года и является важным шагом вперёд в его реализации.

"В рамках контракта предусмотрены изготовление, сборка, установка и интеграция надводной части весом 8 500 тонн для платформы SDC. Работы будут выполняться на территории Азербайджана на строительной площадке компании Azfen в Байыле с использованием местной инфраструктуры и ресурсов. Начало строительных работ запланировано на четвертый квартал 2025 года, их завершение ожидается к концу 2028 года. Реализация проекта позволит создать более 3 000 рабочих мест, при этом свыше 90% из них займут местные специалисты", - сказали в bp.