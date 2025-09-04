https://news.day.az/officialchronicle/1778174.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 90-летия Народного писателя Юсифа Самедоглу Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 90-летия Народного писателя Юсифа Самедоглу. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
