Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 90-летия Народного писателя Юсифа Самедоглу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 90-летия Народного писателя Юсифа Самедоглу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.