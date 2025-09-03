В Турции затонула роскошная яхта

В Турции роскошная яхта Dolce Vento затонула сразу после отплытия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, кадры инцидента опубликовало британское издание The Sun.

Происшествие случилось у берегов Зонгулдака на юге Турции. Путешествие стало первым, и вероятно, последним после строительства яхты. Стоимость затонувшего судна составляла 70 тыс. фунтов (примерно 7,6 млн рублей).

Судя по кадрам, попавшим в сеть, спустя несколько минут после отбытия яхта начала крениться на бок и упала. Люди начали выпрыгивать в воду, чтобы спастись. О пострадавших не сообщается. Местные власти сообщили, по факту произошедшего будет проведено расследование, в ходе которого будут установлены причины кораблекрушения.