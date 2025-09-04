В Британии продолжает падать численность армии страны

Численность вооруженных сил Великобритании продолжает сокращаться, несмотря на кампанию по набору личного состава. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на данные минобороны королевства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным ведомства, за год на службу поступили 13 520 новобранцев, при этом покинули ее 14 020 человек.

Несмотря на это, число заявок на прием в армию возросло на 43,2% по сравнению с годом ранее.

Пресс-секретарь министерства обороны Великобритании заявил Times, что цели по набору в армию не выполняются последние 14 лет, однако власти предпринимают меры для изменения ситуации.