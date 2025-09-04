Найдено тело второго утонувшего в канале Тахтакёрпю–Джейранбатан

Завершены поиски второго человека, утонувшего 1 сентября в канале Тахтакёрпю-Джейранбатан на участке, проходящем через село Ситалчай Хызинского района.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Тело утонувшего было найдено и извлечено водолазно-поисковой группой Службы надзора за маломерными судами и спасения на водах и передано по назначению.