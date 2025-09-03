https://news.day.az/world/1778084.html

В Турции на фабрике произошёл сильный пожар - ВИДЕО

В турецком городе Кайсери произошёл пожар на фабрике. Как сообщает Day.Az, в промышленной зоне города внезапно вспыхнул пожар на фабрике войлока. В настоящее время продолжаются работы по его тушению.