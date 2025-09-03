В Турции на фабрике произошёл сильный пожар

В турецком городе Кайсери произошёл пожар на фабрике.

Как сообщает Day.Az, в промышленной зоне города внезапно вспыхнул пожар на фабрике войлока.

В настоящее время продолжаются работы по его тушению.