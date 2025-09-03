Татоян в панике: зеркало истории рушит мифы армянских сепаратистов

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Бывший омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что в Азербайджане "завершена регистрация более 100 тысяч так называемых западных азербайджанцев для переселения в Армению". По его словам, оказывается, "власти Азербайджана продолжают продвигать программу "Западный Азербайджан", под которой подразумевается вся территория Армении".

Татоян утверждает, что "конечной целью этой программы является радикальное изменение демографической картины и полный захват страны". Он отметил, что ежедневно 250-300 человек обращаются в офис организации "Западный Азербайджан" с просьбой пройти добровольную регистрацию, при этом речь идет не только о тех, кто покинул Армению в конце 1980-х - начале 1990-х годов, но и о потомках "выселенных" ранее.

"Особая опасность заключается в том, что регистрируют не только переселённых в 1988-1991 годах, но и их потомков", - подчеркнул бывший омбудсмен.

Татоян также указал, что "азербайджанские власти продолжают выдавать специальные ID-документы, которые в перспективе могут стать паспортами. В них местом происхождения указываются "Западный Азербайджан" и конкретные населённые пункты на территории Армении".

Вот так вот.

Знаете, я даже слышу этот вопль, доносящийся из Еревана. Это голос Армана Татояна, бывшего омбудсмена, а ныне политического некроманта, пытающегося оживить призраков прошлого, чтобы запугать свое настоящее. Его слова о "захвате Армении" и "изменении демографической картины" - это не аналитика. Это истерика. Это фантомные боли ампутированной совести, которая не может смириться с тем, что украденное придется однажды вернуть.

Давайте же препарируем этот страх, разложим его на составляющие и посмотрим, что скрывается за дешевой риторикой о "захватнической политике Баку".

Татоян, бывший правозащитник, нынешний истерик на зарплате страха, выходит к микрофону с видом библейского пророка, которому привиделись саранча и серные дожди. Он размахивает руками, возвещает о "плане полного захвата Армении" - только потому, что - видите ли - более ста тысяч западных азербайджанцев зарегистрировались для возвращения в свои дома, в свои деревни. И вот здесь мы видим не политику, не юриста, а шамана лжи, который пытается называть свет тьмой, а справедливость - угрозой.

Что же в реальности? Речь идет не о "захвате", а о возвращении. О праве - таком же вечном, как дыхание, таком же фундаментальном, как право на имя. О праве жить там, где покоится прах предков. Когда азербайджанец из Гёйчи, превращенной вами в "Севан", или из Иревана, переименованного в "Ереван", говорит: "Я хочу вернуться", он не бросает вызов армянскому суверенитету. Он бросает вызов монополии на ложь, которую вы, армяне, цементировали десятилетиями. Он требует не войны, а справедливости. Не крови, а памяти. И именно это вас пугает сильнее всего.

Паника Татояна - это признание. Признание того, что вся нынешняя Армения стоит на костях и изгнании. Что государство, которое сегодня кричит о "демографической угрозе", само изменило демографию огнем и мечом, изгнав сотни тысяч людей за то, что они были азербайджанцами. Это признание - как невидимый приговор. Потому что ложь, на которой построено здание армянской "национальной идентичности", начинает трещать, когда возвращаются те, кто помнит настоящую картину.

Вы, "активные армяне-патриоты", кричите об "изменении демографической ситуации". Но, господин Татоян, не вы ли сами изменили ее? Не вы ли превратили многонациональную советскую республику в этнический гетто? Не вы ли в 1988-1991 годах выгнали сотни тысяч азербайджанцев, разрушив дома, срывая надгробья, вытаптывая память? Не вы ли превратили Армению в моноэтнический анклав, где чужой язык и чужая вера оказались под запретом? Возвращение азербайджанцев - это не вторжение. Это реституция, восстановление той демографической картины, которую вы уничтожили погромами и насилием. Это не "угроза" Армении. Это угроза вашей фальшивой версии истории.

Но самое страшное для вас - это свидетели. Вы боитесь не "захватчиков", вы боитесь людей, которые вернутся и скажут: "Здесь стоял наш дом. Здесь была наша мечеть. Здесь росла груша моего деда". И никакие ваши мифы, никакие пропагандистские стенания не заглушат этот голос. Потому что это голос памяти. А память, в отличие от лжи, бессмертна.

С особым ужасом Татоян говорит: "Регистрируют не только тех, кто покинул Армению в 1988-1991 годах, но и их потомков". А как иначе? Право на возвращение - это не билет с ограниченным сроком действия. Оно наследуется, как фамилия, как кровь, как молитва. Дети и внуки изгнанных не забудут свои корни, свои кладбища, свои сады. Вы надеялись, что они растворятся в чужих городах, забудут, откажутся? Это была ваша главная ошибка. Потому что право возвращения не имеет срока давности. Оно живет в топонимике Зангезура и Даралагеза, в сказках, которые матери рассказывали детям, в фотографиях домов, которых больше нет, но которые можно построить снова.

Вы хотите стереть историю, но история возвращается. Как Немезида, как возмездие. И чем громче вы кричите о "захвате", тем яснее становится: вы боитесь разоблачения. Вы боитесь, что ваше государство, этот карточный домик, рухнет от прикосновения правды.

Вы, господин Татоян, боитесь не азербайджанцев. Вы боитесь зеркала. Зеркала, в котором отражается истинное лицо Армении - страны, построенной на изгнании, страха и мифах. Но зеркало не разбить криком. Оно не исчезнет от вашего визга. Оно будет стоять перед вами до конца.

И потому, чем больше вы визжите, чем больше нагнетаете апокалиптический бред, тем очевиднее становится: возвращение неизбежно. Это не политика. Это история. А историю нельзя отменить.

Чтобы понять суть происходящего, нужно отмотать пленку истории назад. Туда, где нет ни Татояна, ни Пашиняна, ни даже Советского Союза.

Территория, на которой сегодня расположена нынешняяАрмения, испокон веков была пространством, где тюркские и другие народы жили бок о бок. Сердцем этой земли было Иреванское ханство, азербайджанское государство, чья история, культура и демография не оставляют камня на камне от армянского мифа о "тысячелетней родине". Города Иреван, Гюмри, Гёйча, Кафан, Мегри - эти названия ласкают слух азербайджанца и режут ухо армянскому националисту, потому что они - живое доказательство нашего исторического присутствия.

А потом пришел XX век. Век крови и геополитических экспериментов. Большевики, эти хирурги-мясники, кромсали живое тело Кавказа, исходя не из исторической справедливости, а из сиюминутной политической выгоды. Чтобы задобрить Турцию, чтобы создать управляемые национальные "квартиры", они приняли роковое решение.

29 ноября 1920 года. Эта дата должна быть выжжена в исторической памяти. В этот день Коммунистическая партия Азербайджана под давлением Москвы принимает декларацию, в которой отказывается от Нагорного Карабаха, Нахчывана и Зангезура в пользу "братской Советской Армении". Зангезур, древняя азербайджанская земля, был отдан Армении, физически разорвав связь между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Это был не подарок. Это был акт политического насилия, который заложил мину замедленного действия под весь регион.

Но на этом "подарки" не закончились. История армянской политики по отношению к азербайджанцам - это не просто череда случайных эпизодов, а кровоточащая летопись, где каждая новая волна изгнания становилась символом предательства и насилия. 1918-1920 годы - время, когда дашнакские банды, опьяненные идеей этнической чистоты, залили кровью села и города. Они шли, как крестовые рыцари фанатизма, только вместо крестов несли знамена национальной ненависти. Десятки тысяч азербайджанцев были вырезаны или изгнаны, и это было не просто преступление - это был ритуал изгнания народа с его земли, попытка вырвать корни, чтобы на этом пепелище вырастить фантомное государство.

Следующая трагедия пришла в сталинскую эпоху. 1948-1953 годы - годы депортации, узаконенной постановлениями Совета Министров СССР. Официальная формулировка звучала сухо и безжалостно: переселение азербайджанцев для освобождения места армянам-репатриантам. Но за этой бюрократической калькой скрывалась человеческая катастрофа. Более ста тысяч человек вырывали из горных аулов, где звучала азан и где над облаками паслись стада, и бросали в Кура-Араксинскую низменность, в малярийные болота, в гибель. Тысячи не пережили этот марш смерти. Это был не просто перенос населения, это был акт этнической инженерии, механическая перекройка карты жизни.

Финальный аккорд прозвучал в 1988-1991 годах, когда последние 250 тысяч азербайджанцев были изгнаны из Армении. Это был не отъезд, не миграция - это было насилие, сопровождаемое убийствами, грабежами, издевательствами. Людей выгоняли посреди зимы, оставляя без одежды, без памяти, без фотографий, которые хранили истории семей. Армения к началу 1990-х стала почти на 99% моноэтнической, стерилизованной от азербайджанского присутствия, словно кто-то поставил печать этнической чистки. Это был не просто исход - это был акт тотальной ликвидации чужого.

И после всего этого выходит некий Татоян и позволяет себе говорить о "захватнических планах" Азербайджана? Разве это не цинизм высшей пробы? Разве это не театр абсурда, где палач натягивает маску жертвы? Когда убийца слышит стук в дверь и пугается не чужих шагов, а собственного преступления, явившегося к нему в образе призрака. Это фарс, в котором жертва подменена местами с обвинителем.

Но требование западных азербайджанцев о возвращении - это не прихоть, не дипломатическая игра, не политический торг. Это фундаментальное право, столь естественное, как дыхание. Оно закреплено в основополагающих актах человечества, созданных после Второй мировой войны, чтобы подобные преступления больше никогда не повторялись. Всеобщая декларация прав человека 1948 года в статье 13(2) утверждает: "Каждый человек имеет право возвращаться в свою страну". Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, статья 12(4): "Никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою собственную страну". Четвертая Женевская конвенция 1949 года запрещает депортации и принудительные перемещения. Даже если формально депортации азербайджанцев предшествовали армянской оккупации, дух этих документов ясен: дом неприкосновенен, изгнание преступно.

История знает множество прецедентов. В Боснии и Герцеговине, согласно Дейтонским соглашениям 1995 года, беженцам всех сторон было гарантировано право вернуться домой. Никто не называл это демографическим захватом. На Кипре право на возвращение - аксиома любого переговорного процесса, равно как и компенсация. Палестинская резолюция 194 Генеральной Ассамблеи ООН закрепила право возвращения, и оно никогда не оспаривалось, спорили лишь о реализации. После войны в Косово в 1999 году международное сообщество сделало все возможное, чтобы сербы и другие меньшинства могли вернуться на свои земли.

Азербайджанцы, изгнанные из Армении, - это беженцы в самом строгом международно-правовом смысле. Их право на возвращение нерушимо, как скрижали закона, оно неоспоримо, не подлежит обсуждению. Попытки Иревана превратить этот вопрос в территориальные притязания - жалкая уловка, дешевый прием, попытка спрятать преступления под коврами дипломатии. Но история беспощадна. Она всегда стучит в дверь, и рано или поздно ответить придется.

Так чего же на самом деле страшится армянская политическая элита в лице таких персонажей, как Татоян? Уж точно не бронетанковых колонн, не грохота артиллерии, не военного парада азербайджанских знамен. Нет, их страх глубже и страшнее: они боятся правды. Правды, которая возвращается, как затопленный колокол из глубин истории, разрывая привычную тишину лжи.

Они боятся, что в армянские города и села войдут не солдаты, а тени памяти - люди, чьи отцы и деды жили там веками, называя каждую гору, каждый ручей и камень своими, азербайджанскими именами. Они боятся голоса, который однажды прозвучит у их дверей: "Где дом моего деда?", "Кто живет в нем сейчас?", "Куда исчезла могила моей прабабушки?" - и на эти вопросы нет ответа, кроме неловкого молчания и кривой ухмылки.

Регистрация западных азербайджанцев - это не военный марш, не раскладывание карт наступления. Это перекличка совести. Это акт памяти, где каждое имя - как удар колокола, напоминающий о растоптанных правах, о домах, превратившихся в чужие. Это фундамент будущего мира, который невозможно выстроить на глине отрицания и кирпичах фальсификации. Мост в будущее можно возвести лишь на прочной арматуре истины.

Разве может быть угрозой мирное, безопасное, достойное возвращение азербайджанцев в свои дома? Наоборот, это единственный шанс Армении перестать быть тенью самой себя - этнократическим бункером, где стены пропитаны запахом страха, а окна завешаны занавесками мифов. Это шанс смыть с рук кровь этнических чисток и стать государством, которое не боится света, а не темной крепостью, где живут лишь призраки прошлого.

Азербайджан ничего не собирается "захватывать". Мы уже вернули то, что принадлежало нам по праву - землю, пропитанную потом и кровью наших предков.

Сегодня же мы требуем справедливости.

Не мщения - справедливости.

Требуем этого не в шепоте кулуаров, а на площадях международного права, на трибунах дипломатии, голосом, который не заглушить ни криком, ни ложью, ни истерикой.

И чем громче из Иревана будут нести свой вой профессиональные плакальщики, тем очевиднее для всего мира будет становиться: не хозяин боится вора, а вор боится возвращения хозяина.

Боится так, как боится темнота свечи, как боится ложь света рассвета. Но он вернется.

Вернется в свой дом, к своему очагу, к могиле своей прабабушки.

Потому что история умеет ждать, но не умеет забывать.