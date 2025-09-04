Известный фуникулер "Глория", который считается одной из достопримечательностей Португалии, сошел с рельсов в центре Лиссабона.

Как передает Day.Az со ссылкой на CNN, в результате происшествия не менее 15 человек погибли, еще 9 человек пострадали.

По данным местной газеты Correio da Manha, канатная дорога неожиданно вышла из-под контроля, спускаясь по улице, и врезалась в здание. Что стало причиной - пока не сообщалось.