Фуникулер сошел с рельсов в Португалии, много погибших - ВИДЕО
Известный фуникулер "Глория", который считается одной из достопримечательностей Португалии, сошел с рельсов в центре Лиссабона.
Как передает Day.Az со ссылкой на CNN, в результате происшествия не менее 15 человек погибли, еще 9 человек пострадали.
По данным местной газеты Correio da Manha, канатная дорога неожиданно вышла из-под контроля, спускаясь по улице, и врезалась в здание. Что стало причиной - пока не сообщалось.
