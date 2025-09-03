https://news.day.az/politics/1778080.html Фариз Исмаилзаде принял участие в приеме, посвященном Дню независимости Мексики - ФОТО - ВИДЕО В честь Дня независимости Мексики в Баку состоялся прием. Как сообщает Day.Az, в приеме также принял участие депутат Милли Меджлиса, проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде.
