Азербайджан выбирает справедливый мир

Автор: Акпер Гасанов

В Пекине состоялся военный парад, посвященный 80-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. Перед началом торжественного мероприятия председатель КНР Си Цзиньпин выступил с программной речью, в которой отметил: человечество вновь стоит перед выбором - мир или война, диалог или конфронтация, взаимная выгода или игра с нулевой суммой.

Это его заявление активно обсуждается во всех мировых СМИ. И оно нашло отклик и в азербайджанском обществе. Ведь для нашей страны тема мира и справедливости - не какое-то отвлеченное рассуждение, а многолетний опыт борьбы за свои права, восстановление территориальной целостности и защиты суверенитета. Чтобы в очередной раз убедиться в этом, достаточно совершить экскурс в новейшую историю нашей страны.

Сразу же станет очевидно, что Азербайджан всегда выступал сторонником мира, основанного на нормах международного права. Но добиться этого оказалось крайне непросто. Более четверти века около 20% территории нашей страны находилось под армянской оккупацией. Речь шла о международно признанных территориях Азербайджана, которые Армения удерживала силой, игнорируя как Устав ООН, так и многочисленные резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, прямо требовавшие вывода армянских вооруженных формирований.

За годы оккупации масштаб нашей трагедии приобрел катастрофический характер. Более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. В десятках городов и сотнях сел была разрушена вся инфраструктура: школы, больницы, культурные учреждения, промышленные объекты. Армянские формирования целенаправленно уничтожали культурное и историческое наследие Азербайджана, стирали следы азербайджанской идентичности на захваченных землях.

Особым символом азербайджанской трагедии стал геноцид в Ходжалы, совершенный армянскими головорезами в феврале 1992 года, когда в одну ночь были убиты сотни мирных жителей - женщин, детей, стариков. Несмотря на всё это, мир не осудил Армению в должной мере. Не было введено никаких международных санкций, не последовало решительных шагов мирового сообщества. В условиях, когда справедливость была принесена в жертву геополитическим интересам, Азербайджан оказался один на один с трагедией.

Си Цзиньпин справедливо отметил: человечество стоит перед выбором - диалог или конфронтация. Но трагический опыт Азербайджана показывает, что для многих государств выбор часто был сделан в пользу лицемерия и бездействия. Азербайджанские беженцы десятилетиями жили в палаточных лагерях, в тяжелых социальных условиях. Территории, находившиеся под армянской оккупацией, были превращены в руины и мертвые зоны.

Международное право фактически перестало действовать, когда речь шла о защите прав азербайджанского народа. И только благодаря решимости и силе Азербайджана, благодаря принципиальности и четко выстроенной стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева справедливость была восстановлена. В 2020 году, в результате 44-дневной Отечественной войны, наша страна освободила свои земли, реализовав резолюции ООН и подтвердив непоколебимость принципов международного права.

Сегодня именно потому, что Азербайджан своими силами устранил препятствия на пути к миру, Баку и Ереван ведут переговоры о подписании мирного договора. Армения, оказавшись перед новой реальностью, вынуждена признать: у нее нет иного пути, кроме как принять новые реалии и строить отношения с Азербайджаном на основе взаимного признания территориальной целостности.

Отмечу, что Азербайджан не просто восстановил справедливость, но и продемонстрировал уникальную модель внешней политики. С одной стороны, наша страна пользуется уважением в Китае - стране, которая все более активно определяет мировую повестку и предлагает человечеству путь к мирному развитию и общему процветанию.

С другой стороны, Азербайджан выстраивает партнерские отношения с Европейским Союзом, который рассматривает Баку как надежного поставщика энергоресурсов и стратегического партнера в сфере безопасности. В то же время, Азербайджан успешно сотрудничает с Соединенными Штатами, которые признают важную роль нашей страны в региональной стабильности, транспортной логистике и энергетической безопасности.

Эта способность балансировать между крупнейшими мировыми центрами силы и одновременно твердо отстаивать национальные интересы делает Азербайджан примером выверенной дипломатии в сложном, полном противоречий мире. Да, слова Си Цзиньпина о выборе между войной и миром особенно актуальны сегодня, когда многие регионы планеты вновь охвачены конфликтами. Но именно азербайджанский опыт доказывает: прочный мир возможен только тогда, когда соблюдаются базовые принципы международного права, когда агрессор несет ответственность за свои действия, а справедливость восстанавливается не декларациями, а конкретными шагами.