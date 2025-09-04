Названы десять лучших смартфонов на Android

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали августовский рейтинг удовлетворенности пользователей Android-смартфонов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, возглавил топ флагманский Huawei Mate 70 Pro+, которым довольны 98,43% пользователей. Следом идут Huawei Mate 70 Pro Premium Edition с 97,69% положительных отзывов и Xiaomi 15S Pro с фирменным чипом Xring O1 (96,94%).

С четвертого по седьмое места расположились Vivo S30 (96,67%), OPPO Find X8 Ultra (95,76%), Xiaomi 15 Ultra (95,58%) и iQOO Z10 Turbo+, который получил в августе 94,77% положительных отзывов.

Замыкают рейтинг Huawei Mate 70 Pro (94,55%), игровой RedMagic 10S Pro+ (94,42%) и Redmi K80 Ultra, которым довольны 93,37% его пользователей.

Представители AnTuTu подчеркнули, что рейтинг строится на пользовательских оценках, а не на технических характеристиках устройств. Чем больше положительных отзывов, тем выше позиция устройства в списке.