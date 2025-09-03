Принц Уильям выступил против встречи принца Гарри с королем Карлом III

Принц Уильям счел возможную встречу принца Гарри с королем Карлом III ужасной идеей. Об этом сообщает The Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По сведениям близкого друга принца Уильяма, он испытывает беспокойство в преддверии возможной встречи младшего брата с отцом, которая может состояться уже 8 сентября во время визита принца Гарри в Великобританию на церемонию вручения наград Wellchild Awards. Принц Уильям выступает против встречи ввиду сохраняющейся напряженности в королевской семье и отсутствия доверия между братьями.

"В конечном счете Уильям - верный солдат. Он уважает звание своего отца и его право принимать собственные решения и не будет поднимать шум, если встреча состоится", - утверждает источник. Однако друг Уильяма подчеркнул, что сам герцог Кембриджский считает подобную встречу "ужасной, ужасной идеей".

В мае принц Гарри в интервью BBC News заявил, что Карл III "отказывается с ним разговаривать". Ни король, ни принц Уильям официально не комментировали возможность предстоящей встречи.