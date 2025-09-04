В Азербайджане автомобиль упал с моста,

В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль съехал с дороги и упал с моста.

Водитель скончался на месте.