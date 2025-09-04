https://news.day.az/society/1778141.html

В Азербайджане автомобиль упал с моста, есть погибший

В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль съехал с дороги и упал с моста. Водитель скончался на месте.