Азербайджан сделал еще одну серьезную заявку на роль региональной державы

Попытки ограничить роль Азербайджана на евразийском пространстве ни к чему не приведут. Прошедший в Китае саммит Шанхайской организации сотрудничества очень ярко это продемонстрировал. Азербайджан был и остается связующим звеном между Азией и Европой, и отобрать этот его статус не удастся никому. Никому не перечертить карту мира и не лишить нашу страну ее уникальной географии, потенциала и, самое главное, умения этим потенциалом распорядиться.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Для того, чтобы активно партнерствовать с пространством ШОС, Азербайджану совсем не обязательно быть членом организации. ШОС - это не военный и не политический союз. Это объединение стран, имеющих общие экономические интересы. Все объединения, в которых главенствует Китай, как правило, имеют именно такую направленность. Тем они и привлекательны для Азербайджана, как известно, придерживающегося политики неприсоединения. В этом смысле Баку совсем не нужно в обязательном порядке институализировать свое место на пространстве ШОС, чтобы оставаться активным партнером практически всех стран-членов.

К чему я об этом говорю? К тому, что попытки каких-то стран, той же Индии, блокировать сотрудничество ШОС с Азербайджаном не дадут результатов. Обратите внимание, как активно развивается взаимодействие нашей страны со странами Евросоюза, а ведь Азербайджан не является членом ЕС и не имеет таких намерений вообще. Против сотрудничества Брюсселя с Баку тоже выступают определенные европейские круги, но это ни к чему не ведет.

ШОС - это солидная система, имеющая большие шансы на то, чтобы превратиться во влиятельную силу. Хотя нельзя не заметить, что в ее составе немало стран, находящихся в конфликтных отношениях. Достаточно назвать Индию и Пакистан. Тем не менее, ШОС - это уния стран, которые, несмотря на разногласия, готовы взаимодействовать.

Выступив против членства Азербайджана, Индия закрыла путь в организацию и для Армении. Какой же она после этого союзник?

Думаю, поступок Индии был осужден партнерами по ШОС, пусть даже не официально и не публично.

Особое значение для Азербайджана на пространстве ШОС имеет партнерство с Китаем. У наших стран, несмотря на разницу в масштабах и возможностях, много общего, единые взгляды на мировые и региональные процессы. Выступая на саммите, Президент Ильхам Алиев заявил, что наша страна активно поддержала инициативы по глобальному развитию, глобальной безопасности и глобальной цивилизации, выдвинутые Китаем в целях содействия международному миру, безопасности и развитию. Азербайджан также поддерживает инициативу Пекина по глобальному управлению. Я полностью согласен с оценкой главы государства - данная инициатива очень важна и своевременна с точки зрения улучшения международных отношений на основе суверенного равенства государств и уважения Устава ООН и международного права. Именно этого очень недостает современному миру - понимания суверенных прав и суверенных интересов каждой страны. Это очень серьезная заявка, которая может перевернуть всю мировую структуру, усилить роль ООН и других международных структур. Если все будет развиваться в этой логике, саммит ШОС в Тяньцзине может войти в историю как встреча, давшая старт определенным изменениям в мировых процессах.

Напомню, что наша страна одной из первых поддержала глобальную китайскую инициативу "Один пояс, один путь" и сразу активно включилась в ее реализацию в нашем регионе.

Хотел бы коснуться одного момента - церемонии встречи в Тяньцзине Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой. Азербайджанского лидера в Китае всегда принимают с большими почестями, и это свидетельствует о значимости, которую Пекин придает отношениям с Баку, о том, насколько важны для Китая и пространства ШОС отношения с Азербайджаном.

Китай - это, я бы сказал, протокольная страна. Церемонии имеют для китайцев большое значение, в них закладывается огромный смысл и символизм. В императорском Китае даже существовало министерство обрядов, которое отвечало за государственные церемонии и ритуалы. Это часть китайской культуры, менталитета китайского народа. Таковой значимость церемоний остается по сей день. Это можно было видеть и на кадрах встреч гостей саммита в Тяньцзине. Все детали, все движения, ковры, цветы, инструменты, флаги - это отработанный до мелочей процесс. И нельзя не заметить, как детали демонстрируют отношение КНР к той или иной стране, к тому или иному лидеру. Ну кадры встречи первых лиц Азербайджана, наверняка, все видели, комментарии тут излишни.

Азербайджан в Тяньцзине еще раз показал, что имеет очень серьезную заявку на роль региональной державы и большие амбиции в политическом и экономическом плане. Азербайджан позиционирует себя как лидера региона, и с этим уже соглашаются ведущие игроки, такие, как США, Китай, другие активные участники мировых процессов, влияющие на них как положительно, так и отрицательно.

Это связано с геополитическим раскладом, с географическим положением Азербайджана, с мудрым руководством Президента Ильхама Алиева, с ростом влияния и изменением статуса нашей страны после победоносной Второй карабахской войны. Грамотная, выверенная политика Баку согласуется со всеми мировыми процессами.

Сегодняшний уровень развития Азербайджана, реализуемые им и с его участием проекты, его региональная роль и статус после военной победы 2020 года делают его интересным для мировых кругов. Так уж устроен наш мир - чтобы заставить себя слушать, нужно показать свою силу. Никто и подумать не мог, что небольшое кавказское государство окажется на это способно.

То, что мы называем презентацией Азербайджана, это не искусственно созданная картинка, не реклама, за которой ничего не стоит. Те достижения и перспективы, которые имеет наша страна, были выстраданы и заслужены долгим трудом, наши успехи не свалились на нас с неба, а были достигнуты через преодоление немалых трудностей и препятствий. Все это происходило на глазах всего мира. Уверен, что даже недруги признают силу Азербайджана. Наш Президент отдал очень много энергии для того, чтобы Азербайджан стал таким, каким он восхищает сегодня весь мир. Тут хотел бы снова коснуться темы лидерства. В наше время в мире имеется очень большой дефицит серьезных политических лидеров. Президент Ильхам Алиев - один из немногих таких лидеров. Азербайджану очень повезло.

Кстати, возвращаясь к азербайджано-китайскому партнерству, хочу отметить, что наши страны сближает и то, что их лидеры - это люди слова. В политике это очень важное качество. Заслужить такой имидж непросто. Требуется мудрость, политическое воспитание, дипломатический талант. Это сложная ипостась. Это политики, которые умеют стоять на своем слове, умеют противостоять внешнему давлению. И Ильхам Алиев, и Си Цзиньпин это сильные и влиятельные лидеры, способные решать сложные задачи. Пекину нужен именно такой партнер, как Баку.

Продолжая тему лидеров, будет правильно сказать несколько слов и о Николе Пашиняне. Я в прошлых своих интервью тоже высказывался позитивно в адрес премьер-министра Армении, но не в целях пиара этого политика. Мы не можем не отметить прогресс в политике Пашиняна, который привел к прогрессу и в отношении к нему со стороны других лидеров.

После вашингтонских договоренностей Никол Пашинян предстал политиком, которого можно воспринимать всерьез. На саммите ШОС было хорошо заметно, как изменилось восприятие Пашиняна со стороны руководителей других стран. Прежде на международных мероприятиях его не замечали, и сам он чувствовал себя не в своей тарелке. Именно Азербайджан явился причиной перемен в отношении к Николу Пашиняну и Армении. Освободив свои территории, мы сняли ярмо страны-оккупанта с шеи Армении, и перед ней открылись многие прежде закрытые двери. Она получила возможность сделать заявку на членство в Евросоюзе, в ШОС.

Армянский народ должен осознать, что политика нынешнего правительства очень правильная. Сегодня на мировой арене к Армении отношение уже иное. Конечно, освободила она наши земли не по собственной воле, но оккупации положен конец, что открыло перед бывшим оккупантом большие возможности. Причем, надо подчеркнуть, что Баку не кровожаден и не ставил целью наказать и растоптать на мировой арене поверженного агрессора. Наоборот, Азербайджан предложил Армении мир, потому что для нас главное - остановить вражду и дать региону вздохнуть. А свое наказание Армения уже получила.

К сожалению, пока что в армянском обществе нет единомыслия по этому поводу. В стране все еще мутят воду реваншисты и сепаратисты. В то время, как Никол Пашинян в Китае проводил важные для будущего Армении встречи, в Ереване сепаратисты отмечали "день независимости арцаха", стараясь тянуть страну назад в пекло противостояния.

О том, что армянское общество пока что не готово полностью к взаимопониманию, говорят комментарии в соцсетях к фотографиям, сделанным в Китае в ходе саммита ШОС. Фото, которые должны были бы вдохновить наших соседей, вызывают злость. В большинстве армянские пользователи делятся этими фото в качестве мемов или чтобы проиллюстрировать свою ярость. Я говорю об активной части пользователей. Но не сомневаюсь, что есть сотни тысяч, которые приветствуют сближение Баку и Еревана, просто не решаются высказать свое мнение, чтобы не попасть под горячую руку.

У Южного Кавказа сегодня появился шанс превратиться в сильный и единый организм, каждая часть которого будет играть определенную созидательную роль. Когда Южный Кавказ станет пространством интеграции и взаимопонимания, армянский народ поймет, что до сих пор жил в темной комнате без окон и дверей, а точнее - вообще не жил. Настоящая жизнь - в сотрудничестве, во взаимодействии и взаимопонимании. Я уверен, что у Южного Кавказа будет такой шанс, и мы докажем, чего стоим, когда мы вместе.

Мы должны раз и навсегда закрыть ту дверь, которая десятилетия и столетия была открыта для войн, террора, слез и несчастий. Эта дверь должна быть крепко-накрепко заперта на множество прочных замков, чтобы никогда больше не открыться.

Лейла Таривердиева