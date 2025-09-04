Названо время телефонного разговора Трампа с лидерами Европы

Президент США Дональд Трамп созвонится с европейскими лидерами в четверг, 4 сентября, в 16:00 по бакинскому времени, передает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В этот день состоится заседание "коалиции желающих" . Встреча пройдет в формате видеоконференции, участие в ней примет и украинский президент Владимир Зеленский. А главной темой обсуждения станут вопросы, связанные с гарантиями безопасности для Украины и ее дальнейшей поддержкой.

По словам немецкого канцлера Фридриха Мерца, "коалиция желающих" намерена и дальше оказывать помощь ВСУ. Политик обратил внимание на то, что военная поддержка Киева скорее входит в список компетенций "коалиции желающих", а не всего ЕС.