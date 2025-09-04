В некоторых частях Наримановского района не будет газа

Сегодня в некоторых частях Наримановского района подача газа будет временно приостановлена.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе "Азеригаз", в связи с проведением ремонтных работ на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы А.Алиева 4 сентября 2025 года с 10:00 подача газа будет приостановлена.