Названы цены на билеты чемпионата мира-2026

Стали известны цены на билеты чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на ESPN, минимальная стоимость билета на матч группового этапа составит $60 - а самый дорогой билет на финал $6710. При этом подчеркивается, что цены могут измениться по мере приближения турнира.

Мундиаль пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 сборных. Игры примут 11 городов США, три города Мексики и два города Канады. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.