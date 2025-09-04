Узбекистан направил ноту России

Министерство иностранных дел Узбекистана направило в МИД России официальную ноту с целью установить личность мужчины, запечатлённого на видео, где он оскорбляет таксиста из Узбекистана, и принять в отношении него меры в соответствии с законом.

Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь министерства Ахрор Бурханов.

Он также напомнил, что независимо от того, где находятся граждане Узбекистана, они находятся под защитой своего государства.

Напомним, что в конце августа в сети распространилось видео, снятое в подмосковных Химках. На кадрах мужчина кричит на таксиста, оскорбляя его: "Ты раб, раб русских! В Узбекистане ничего не нашёл себе - приехал к нам. Ты не у себя дома, ты приехал работать - работай!", - кричит он, сопровождая речь нецензурной лексикой.

Таксист, оставаясь спокойным, попросил мужчину прекратить оскорбления, затем сел в машину и уехал.