Россия признала закрытие Минского процесса оправданным шагом

Россия поддержала решение ОБСЕ о прекращении деятельности Минской группы по карабахскому конфликту.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД России, об этом заявила на брифинге на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, инициатива о сворачивании минских институтов принадлежит Армении и Азербайджану.

Захарова добавила, что главы МИД Азербайджана и Армении 11 августа направили в ОБСЕ совместное обращение, подтвердив, что больше не нуждаются в механизмах Минской группы.