Известные деятели искусства посетили новую мемориальную комнату Рашида Бейбутова

В Мемориальную комнату великого мастера, открытую в Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова в июне этого года, состоялся визит известных деятелей искусства, сообщает Day.Az.

Очаг культуры в разное время посетили народные артисты Джаван Зейналлы, Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы, заслуженные артисты Наргиз Алиева и Севиндж Сариева, заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, исполнители Ильхама Гасымова и Эльдар Гасымов, познакомившись с богатым наследием великого певца, народного артиста СССР Рашида Бейбутова (1915 - 1989).

Особое внимание заслуживает визит академика, заместителя председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рафаэля Гусейнова, который, посетив мемориальную комнату, рассказал о незаменимой роли мастера в азербайджанской музыкальной культуре.

Народный артист Джаван Зейналлы не только посетил мемориальную комнату, но и встретился с коллективом Театра песни, поделившись воспоминаниями о великом мастере. Он рассказал о многолетнем творческом сотрудничестве с театром, а в завершение подарил коллективу своё исполнение.

Директор Театра песни Ульвия Бабирли выразила благодарность гостям и подчеркнула особую значимость подобных встреч для сохранения наследия Рашида Бейбутова в национальной музыкальной культуре.

Мемориальная комната, где хранятся личные вещи Рашида Бейбутова, открыта для всех желающих и предоставляет возможности для организации различных творческих проектов, встреч и мастер-классов.