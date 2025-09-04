Гороскоп на 4 сентября

Сегодняшний гороскоп, в отличие от предыдущего дня, - обещает отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. Звезды наделяют такими качествами, как рассудительность, умение просчитывать ситуацию, договариваться с партнерами и находить компромисс, а также, в случае необходимости, принимать решительные меры. День завтра прекрасно подходит для ведения бизнеса, любых самостоятельных проектов и шагов, а также для деловых и личных переговоров. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

СегодняОвну будут тяжело даваться любые дела, где от него требуется способность логически мыслить: расчеты, аналитика, наука, планирование, учеба - все это не для него. Зато Овен будет легко, как по волшебству, входить в контакт с другими людьми, заражая их своими идеями и эмоциями. Кроме того, он будет остро чувствовать фальшь, благодаря чему Овна завтра можно использовать в качестве настоящего детектора лжи!

Телец

Сегодня звезды гороскопа советуют Тельцу выделить время на знакомство с методиками карьерного, профессионального или личностного роста. Книги на эту тему нетрудно найти где угодно - от газетного киоска до Интернета. Даже если Телец обычно относится скептически к подобной литературе, завтра ему стоит ее изучить или же смириться со своим нынешним положением. Взяв на вооружение хотя бы некоторые советы, Телец преуспеет.

Близнецы

Сегодня Близнецы способны оказаться центром притяжения любого коллектива: окружающие будут безотчетно тянуться к ним! Для того чтобы добиться нужного результата в делах, Близнецам достаточно использовать свою харизму - отказать им не сумеет никто. Впрочем, завтрашняя популярность может обернуться для Близнецов и своей обратной стороной: в течение дня возможна ситуация, когда их будут буквально разрывать на части!

Рак

Сегодня Рак будет ощущать себя в роли кукловода, который манипулирует людьми. Пусть даже эти манипуляции будут мягкими, сути это не меняет: Рак способен направлять действия окружающих в нужное ему русло. Для этого он может задействовать связи, намеки, обещания, слухи. Впрочем, если все это не сработает, Рак завтра все равно добьется своего, но уже более простыми путями: проявив настойчивость и умение убеждать.

Лев

Сегодня - редкий день, когда в споре Льва с окружающими действительно может родиться истина. Но лучше все-таки не спорить, а обсуждать, причем все что угодно: идеи, планы, перспективы. Завтра ничто не сможет дать Льву такой заряд бодрости, свежих идей и желания действовать, как хороший мозговой штурм! Вместе с единомышленниками (близкими, друзьями, коллегами) Лев может смело браться за решение любой задачи - выработанная завтра стратегия окажется очень успешной!

Дева

Сегодня от Девы потребуется проявить терпение и понимание по отношению к человеку, которому необходима помощь Девы, ее поддержка или совет. Потратив на это свое время, Дева не пожалеет, наоборот, завтра ей по душе ощутить себя в роли наставника. Ведь и она когда-то знала и умела не все, так почему же теперь не помочь тому, кто нуждается в ее руководстве и жизненном опыте?

Весы

Сегодня Весам будет трудно удержаться от соблазна покомандовать кем-то из близких или даже свалить на них часть своих прямых обязанностей. Ничего не поделаешь - закон коллектива! Нельзя все время быть белым и пушистым, иногда приходится показать острые коготки! Впрочем, завтра это может выйти само собой - ситуация сложится так, что Весы встанут перед выбором: либо не справиться с полным объемом задач, либо бесцеремонно "припрячь" к ним еще кого-то.

Скорпион

Сегодня Скорпиона порадует атмосфера вокруг. Ощущение теплоты и взаимовыручки способно породить у него чувство, что он и люди, которые его окружают - одна большая семья! Такой благодушный настрой неизбежно отразится на поведении Скорпиона: он будет более душевным и открытым в общении, чем обычно. Противиться обаянию его искренности окружающим будет почти невозможно: завтра Скорпион, если захочет, способен даже своих заядлых противников превратить в лучших друзей!

Стрелец

Сегодня внезапно проснувшаяся общительность Стрельца способна обернуться приятными дивидендами. Возможно, ему удастся блеснуть знаниями перед окружающими или же завязать многообещающее знакомство. Другими словами, Стрельцу завтра не стоит сдерживать свой поток красноречия. Конечно, желание всласть поболтать приветствуется далеко не всегда, однако завтра - приятное исключение из этого скучного правила.

Козерог

Сегодня в течение дня у Козерога могут произойти интересные встречи и знакомства, которые окажут влияние на его дальнейшую жизнь. Впрочем, каким именно окажется это влияние - позитивным или не очень - будет зависеть уже от него самого. Поэтому звезды гороскопа советуют ему на всякий случай обрушивать на каждого собеседника весь запас своего природного обаяния. Благо чего-чего, а обаяния у Козерога завтра будет в избытке.

Водолей

Сегодня ситуация потребует от Водолея взять инициативу в свои руки! Даже если обычно это ему несвойственно, завтра он ощутит в себе потребность принимать решения и нести ответственность за них. Самое интересное, что окружающие спокойно уступят Водолею пальму первенства. И пусть завтра не все решения и действия Водолея окажутся верными, для него это будет отличный шанс показать всем, а заодно и себе самому, что он способен на многое.

Рыбы

Сегодня окружающие могут пытаться манипулировать Рыбами! Звезды гороскопа предупреждают их, что кто-то попробует воспользоваться своим положением, связями или личным обаянием для того, чтобы втянуть Рыб в свои игры. Поддавшись этому влиянию, Рыбы со временем пожалеют - это способно ударить по их репутации. Так что завтра им необходимо твердо стоять на своем и держаться подальше от людей, которые их используют.