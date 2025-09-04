https://news.day.az/world/1778093.html США приостановили введение безвиза с Аргентиной Министерство внутренней безопасности (МВБ) США приостановило введение безвизового режима с Аргентиной. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на собственные источники.
По информации портала, решение МВБ стало шоком для аргентинской делегации, которая готовилась отправиться в Вашингтон для подписания документа. Отмечается, что США обеспокоены коррупционным скандалом, связанным с президентом Аргентины Хавьером Милеем.
Представитель МВБ в беседе с порталом отметил, что США не планируют отказаться от сотрудничества с Аргентиной.
