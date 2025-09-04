Странный вирус атаковал российских туристов на пляжах в Турции

Российские туристы пожаловались на странный вирус, который подхватывают на пляжах в Турции. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным канала, пострадавшие жалуются на резкое ухудшение самочувствия после купания в море. У заболевших наблюдается рвота, слабость и температура выше 38 градусов. Одна из пострадавших вместе с мужем попала в больницу с симптомами острого отравления.

В SHOT отметили, что наплыв туристов с подобными симптомами наблюдается в частных клиниках Алании. Отравления также зафиксированы в Белеке. В частности, в отеле Selectum Noa Belek семья была вынуждена обратиться за экстренной помощью из-за непрекращающейся рвоты. Еще несколько российских семей привезли кишечную инфекцию домой, говорится в публикации.