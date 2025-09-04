Google получила многомиллионный штраф

Жюри присяжных в Сан-Франциско признало Google виновной в нарушении права пользователей на неприкосновенность частной жизни и обязало компанию выплатить компенсацию в размере $425,7 млн по коллективному иску. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az.

Иск был подан в 2020 году. По версии обвинения, начиная с 2016 года Google продолжала собирать данные из сторонних приложений, даже если пользователи отключали функцию "История приложений и веб-поиска" в настройках. Присяжные сочли компанию виновной в нарушении конфиденциальности, но отклонили обвинения в компьютерном мошенничестве.

Сумма выплат оказалась значительно меньше требуемых истцами $31 млрд, однако она стала одной из крупнейших компенсаций по делам о защите персональных данных.

Это уже второе крупное решение против Google за лето. В июле суд в Калифорнии обязал корпорацию выплатить $314 млн по другому коллективному иску. Тогда Google признали виновной в использовании мобильного интернет-трафика устройств на базе Android без согласия пользователей для сбора информации, применяемой, в частности, при размещении таргетированной рекламы.