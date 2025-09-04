SOCAR намерена выйти на второе место по газораспределению в Болгарии в скором времени

На данный момент государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) занимается реализацией двух проектов по газораспределению в Болгарии.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал глава регионального офиса SOCAR на Балканах Мурад Гейдаров.

Он отметил, что SOCAR является основным поставщиком газа в Болгарию.

"В прошлом году был достигнут рекордный показатель: наша доля на внутреннем газовом рынке страны составила около 60%. Это включает как поставки по линии Azerbaijan Gas Supply Company, так и по линии SOCAR. В целом объем поставок в Болгарию в прошлом году достиг почти 2 миллиардов кубических метров.

Естественно, Болгария представляет для нас особый интерес. Во-первых, она является участником Южного газового коридора через Интерконнектор Греция-Болгария (IGB). Во-вторых, в силу своего географического местоположения и развитой транспортной инфраструктуры Болгария как транзитная страна играет очень важную роль. Мы используем болгарскую газотранспортную систему для поставок нашего газа как в Балканский регион, так и другие страны Восточной Европы", - сказал он.

М. Гейдаров отметил, что компания расширяет географию поставок, в том числе и через территорию Болгарии.

"У нас очень успешное сотрудничество с компанией "Булгартрансгаз". Мы поставляем наш газ в том числе и на Балканский газовый хаб, который зарекомендовал себя как очень стабильная площадка для транзакций в газовом секторе", - сказал он.

М. Гейдаров подчеркнул, что SOCAR не ограничивается так называемым оптовыми поставками, идет и в сторону непосредственного потребителя газа.

"С этой точки зрения я хотел бы указать на два проекта, которые в настоящий момент мы осуществляем.

Первый - это строительство газораспределительной сети в городе Панагюриште. Фактически речь идет о газификации этого города и промышленных предприятий, которые действуют в этом регионе Болгарии. У нас есть партнер - компания Asarel Energy - одна из крупнейших горнодобывающих компаний Европы. У них есть соответствующая инфраструктура в этом городе. С Asarel Energy мы будем поставлять газ всем промышленным предприятиям в этом городе, в том числе предприятиям Asarel Energy, а также другим клиентам, включая муниципальные учреждения и домохозяйства", - сказал он.

Другой проект по газораспределению, по словам М. Гейдарова, - это так называемый проект гибридной газификации.

"Этот проект предусматривает поставки потребителям в те регионы страны, которые не связаны с сетью "Булгартрансгаз". Известно, что Болгария страна с очень низким рейтингом газификации в Европейском Союзе. Там есть такие отдаленные районы, куда еще не достигла сеть "Булгартрансгаз". Поэтому сжатый газ (CNG) на специальном автомобильном транспорте доставляется в эти районы. Сейчас мы осуществляем этот проект совместно с компанией M-Gaz. У нас достаточно амбициозные планы. Если эти планы станут реальностью, мы сможем выйти на второе место в Болгарии по газодистрибьюции. SOCAR - номер один среди оптовых поставщиков газа в Болгарию и планирует в течение достаточно короткого периода - в ближайшие два года - выйти на второе место по газодистрибьюции", - сказал он.

Как отметил глава SOCAR Balkan, еще одно направление - это расширение коммерческих позиций компании на рынке нефтепродуктов в Болгарии.

"Это достаточно непростая задача, так как существует очень большая конкуренция с учетом того, что здесь функционирует нефтеперерабатывающий завод компании "ЛУКОЙЛ". Тем не менее, есть определенные возможности. Мы над этим работаем, есть некоторые результаты. Поэтому расширение позиций на рынке нефтепродуктов - одно из серьезных направлений нашей работы", - добавил М.Гейдаров.