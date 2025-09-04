https://news.day.az/world/1778102.html В США произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано у Алеутских островов, принадлежащих американскому штату Аляска. Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, эпицентр находился в 1 537 км к юго-западу от города Анкоридж, где проживают порядка 298 тыс. человек.
В США произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано у Алеутских островов, принадлежащих американскому штату Аляска.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 1 537 км к юго-западу от города Анкоридж, где проживают порядка 298 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 54 км.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре