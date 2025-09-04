В Китае представили микроволновое оружие

На военном параде в Пекине показали три образца микроволнового оружия High Power Microwave (HPM).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет kp.ru.

Издание отмечает, что на колесных шасси этой машины помещены крупные антенны, похожие на квадратные крылья гигантских бабочек. Эти системы излучают мощные микроволновые импульсы, способные выводить из строя электронику противника.

"Иными словами, - эти гигантские микроволновые "печи" выжигают электронные мозги дронов и они сыплются с неба, как подпаленные мухи. Дистанция "прожарки" - несколько сот метров", - говорится в материале.

HPM способны отбивать массовые атаки ударных беспилотников и предназначены для обороны полевых позиций, военных баз и других объектов военной инфраструктуры.

3 сентября в столице Китая прошел парад в честь 80-летия победы во Второй мировой войне. В нем участвовали 45 тысяч бойцов, 600 единиц техники и 100 самолетов.